Architektur und Wohnen: Traumhäuser aus Holz in Stuttgart und anderswo

19 Haus B. in Stuttgart ist eines der „50 besten Projekte“ aus Holz, entworfen von Benedikt Bosch und Katja Knaus. Foto: Brigida González/Yonder – Architektur und Design

Gleich mehrere Stuttgarter Architekturbüros haben es mit starken Entwürfen unter die „50 besten Einfamilienhäuser aus Holz“ geschafft. Welche Villen und Mehrfamilienhäuser überzeugen – und welche Häuser auch Gäste auf Zeit beherbergen.











Ein besonders heimelig wirkendes Wohnhaus aus Holz steht in Wendlingen, entworfen wurde es von Herrmann+Bosch Architekten aus Stuttgart. Aktuell parken aber noch Autos darin, jede Menge sogar: 349 Stellplätze sind vorhanden. Das größte Holzparkhaus Deutschlands ist allerdings so ausgeführt, dass es – sollten die Menschen irgendwann lieber nicht mehr so gern Auto fahren – problemlos in Wohnungen oder Büros umbaubar wäre. Bereits bewohnt werden die deutlich kleiner dimensionierten Holzgebäude in Stuttgart und anderswo, die in dem Buch „Einfamilienhäuser aus Holz“ versammelt sind.

Zukunftsfähige Häuser auch in Stuttgart

Holz ist wegen seiner CO2-Freundlichkeit (es bindet CO2 und ist ein nachwachsender Rohstoff) auch immer beliebter, nicht zu reden davon, dass Holz als heimelig gilt und für ein angenehmes Raumklima sorgt. „Ein Kubikmeter verbautes Holz bindet nachhaltig eine Tonne CO2, zudem vermeidet jeder Holzbau Emissionen, die durch Herstellung och CO2-intensiver Baustoffe wie Beton oder Stahl verursacht werden“, schreibt die Autorin des Buches, Katharina Matzig, in ihrem Vorwort und prognostiziert: „Für die Zukunft ist es maßgeblich“. Das schlechte Image der billigen Scheune haben Häuser aus Holz längst abgelegt.

Wenn Jurys über die Qualität von Wohnhäusern urteilen, spielt das Umweltthema neben der Gestaltung ebenfalls eine immer wichtigere Rolle. Und so ist es der Autorin Katharina Matzig leicht gefallen, unter den in jüngster Zeit vom Deutschen Architekturmuseum Frankfurt (DAM) und dem Callwey Verlag ausgezeichneten „Häusern des Jahres“ 50 Objekte auszuwählen, die vornehmlich unter Zuhilfenahme dieses Materials entstanden sind.

Selbstredend kommen aus dem Pionierland des coolen guten Holzbaus auch im privaten Bereich– dem österreichischen Vorarlberg – eine Menge Beispiele. Folgerichtig findet sich im Buch ein Interview mit dem renommierten Architekten Bernardo Bader, der im Vorarlberg auch schon viele Wohnhäuser, öffentliche Gebäude, eine Kapelle gar, entworfen hat.

Einfamilienhaus in Lustenau im Vorarlberg nahe des Bodensees, entworfen von Berktold Weber Architekten. Foto: Callwey Verlag/Kurt Hörbst

Doch Holzhäuser – mit Flachdach oder Satteldach, schlicht oder luxuriös – entstehen ebenso in Metropolen. Stuttgart beispielsweise: das vielfach ausgezeichnete umgebaute Haus auf der Halbhöhe, das der Architekt Stefan Behnisch mit seiner Familie bewohnt und das von Katja Knaus und Benedikt Bosch von Yonder – Architektur und Design zu einem Energieplushaus umgebaut wurde.

Von Behnischs ehemaligem Mitarbeiterduo, das sich 2011 selbstständig gemacht hat, ist auch eine Holzvilla mit kleinem Gästehaus nebenan auf einem schwer bebaubaren Grundstück im Allgäu zu finden, das in unserer Zeitung ebenfalls vorgestellt wurde. Das Haus des Jahres 2023, ein Mehrfamilienhaus in Holzbauweise von den jungen Stuttgarter Architekten Atelier Kaiser Shen, darf in der Bestenliste freilich nicht fehlen.

In Menzenschwand, wo das Zentrum Holzbau angesiedelt ist, hat das Stuttgarter Büro Amunt Architekten für einen Stuttgarter Bauherren eine kleine Holzvilla in den Hang hineingetupft, von dem auch die Jury des Bundes deutscher Architektinnen und Architekten BDA Baden-Württemberg derart beeindruckt war, dass sie im Jahr 2024 dem Entwurf den Hugo-Häring-Landespreis, den „Großen Häring“ zusprach. Die Gebäude zeigen, wie präzise mit dem Baumaterial Holz gearbeitet werden kann und wie mit Liebe zum handwerklichen Detail gute Gestaltung gelingt.

Nicht günstig ist sicherlich so ein Holzhaus auf dem Dorf oder in der Stadt geschweige in Traumlandschaften an einem See oder in den Schweizer Bergen. Das Wohlgefühl muss man sich leisten können. Manche Objekte sind immerhin zeitweise zu haben, manche Bauherrschaften bieten sie als Feriendomizil an. Jene, die sich mit der Idee tragen, ein Haus zu bauen, finden neben Lehrreichem über Holzbauweisen jede Menge Anregungen. Die restliche Leserschaft liest, schaut, staunt – träumt.

Buch

Katharina Matzig: Einfamilienhäuser aus Holz. Die 50 besten Projekte. 208 Seiten, 400 Fotos und Abbildungen 59,95 Euro. www.callwey.de