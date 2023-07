Stuttgarter Bar feiert 18. Geburtstag ganz groß Das Waranga ist ein beliebter Ort für Tinder-Dates

Am 7. und 8. Juli feiert das Waranga, die Bar mit den meisten Tinder-Dates in Stuttgart, seine „Volljährigkeit“ mit einer DJ-Bühne draußen. Die Lage am Kleinen Schlossplatz habe sich entspannt, sagen die Wirte dort – und reden ungern über die Krawalle der Pandemie.