Architektur in Stuttgart: Die Coolness der 60er – Stuttgarter Architekturjuwel steht zum Verkauf

Die Coolness der 60er – Stuttgarter Architekturjuwel steht zum Verkauf

Zwei bekannte Architekten haben ihre gläsernen Häuser auf Stuttgarts Halbhöhe gebaut. Glücklich, wer sich heute die Midcentury-Pracht mit Aussicht leisten kann. Ein Besuch.











Was ist schon typisch Stuttgart? Die Maultasche? Der Mercedes-Stern? Die John-Cranko-Ballettschule? Die Stäffele? Die nervigste Bahnhofsbaustelle der Welt? Ja, auch. Doch vor allem ist Stuttgart eine Stadt, die sich gerne selbst betrachtet. Diese sympathische Egozentrik dieser Stadt und ihrer Bewohner ist der Kessellage geschuldet. Ist man unten im Tal, schaut man nach oben, ist man oben, guckt man hinunter, wo der Neckar und der nie versiegende Autostrom fließt.