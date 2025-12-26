Architektur in Stuttgart: 7 der reizvollsten Architektur-Spaziergänge für frostige Tage in Stuttgart

15 Architektur in Stuttgart: Preisgekröntes Einfamilienhaus, Forschungsbau von Behnisch Architekten, Schwarzwaldstil-Haus. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone/Golombek

Denken heißt im Unendlichen spazieren zu gehen. Das hat der Franzose Jean Baptiste Henri Lacordaire gesagt. Diese Tätigkeit lässt sich bequem auf dem Sofa erledigen, auch kluge Architekturbücher lassen sich dort schmökern. Wem aber nach den Feiertagen der Sinn nach einem physischem Spaziergang steht, bei dem auch einiges Neue in Sachen Baukultur zu erfahren ist, dem seien sieben besonders überraschende Stuttgarter Architektur-Spaziergänge empfohlen.

Sie führen zu bezaubernden Villen von einst und zu ausgezeichneten Häusern von heute, zu preisgekrönten Bauten, zu Museen, Gärten und Aussichtspunkten. Sehr kurze Strecken sind darunter und längere Routen, außerdem einige Spaziergänge, bei denen Halbhöhen erklommen werden. Einkehrmöglichkeiten und Karten zur Orientierung selbstredend inklusive.

1. Straße der Prachtvillen – Stuttgarter Architekturstars und ihre Häuser

Fünf die namhaftesten Architekturbüros ihrer Zeit haben ich dicht an dicht in ein und derselben Straße baulich Wohndenkmale gesetzt. Die Rede ist von der Stuttgarter Humboldtstraße, die auf die Karlshöhe führt. Manche der Prachtvillen werden als Büros genutzt, in manchen der reich mit Giebeln verzierten Bauten wohnen aber auch noch Menschen. Um welche Architekten es sich handelt, wird in diesem Spaziergangs-Text erklärt:

2. Im Birkendörfle – Häuser romantisch wie im Schwarzwald

Leicht versteckt in einer Mulde liegend auf dem Stuttgarter Killesberg hat der fleißige Stuttgarter Architekt Karl Hengerer im frühen 20. Jahrhundert eine Ansammlung pittoresker Schwarzwaldhäuser für die Besserverdiener entworfen – mit Schindeln, mächtigen Walmdächern, Gauben.

Auch heute sind die Mietwohnungen, sofern sie für kurze Zeit mal im Internet angeboten werden deutlich über dem Mietspiegel im Angebot. Der Spaziergang führt außerdem zu alten Arbeiterquartieren – und in eine ferne Welt auf dieser Architektur-Route:

3. Am Waldrand – Bauten von Behnisch und Otto in Vaihingen

Studieren lassen sich auf dem Campus der Universität in Stuttgart-Vaihingen nicht nur Naturwissenschaften und Sport, der Campus bietet auch innovative, international bearchtete architektonische Bauten – von Werner Sobeks D1244 über Frei Ottos Pavillon bis zu Günter Behnischs Hysolar und auch seit kürzerer Zeit auch einen überzeugend sanierten Lernort für alle. Der ohne nennenswerte Steigungen auskommende Architektur-Spaziergang führt außerdem zu einem Gebäude, an dem sich die Geister scheiden. Welcher, das lesen Sie hier:

4. Frivol im Süden – Jugendstil-Wohnhäuser und ein berühmter Brunnen

Der Jugendstil mag in Stuttgart weniger weit verbreitet sein als in anderen Metropolen, doch vor allem im Süden finden sich Kleinode: Dekorative Erker und Dämonenköpfen in Reliefs, golden schimmernde Mosaiken mit leicht bekleideten Frauenkörpern und possierlichen Tierchen an den Fassaden. An der Strecke liegt auch eines der schönsten Häuser für Theaterfans. Und ein hübscher Brunnen, wie sich hier nachlesen lässt:

5. Jüdisches Architekturbüro – Beste Bauten von Bloch und Guggenheimer

Vom Schwesternhaus über kleine Bauhaus-Villen bis zur neuen Synagoge: Das jüdische Architekturbüro Bloch und Guggenheimer aus Stuttgart entwarf öffentliche Gebäude ebenso wie Privathäuser.

Im Stil der Neuen Sachlichkeit: Wohnhaus in Stuttgart, entworfen von Oscar Bloch und Ernst Guggenheimer. Foto: Leif Piechoswki/Lichtgut

Von 1933 an trotzten Oscar Bloch und Ernst Guggenheimer so gut es ging dem Naziterror, Guggenheimer überlebte den Holocaust und baute auch in der Nachkriegszeit in Stuttgart. Dieser Spaziergang führt zu wichtigen Bauten der vielseitigen Architekten:

6. Am Stadtrand – überraschend vielseitige Architektur in Zuffenhausen

Ja, in Zuffenhausen werden Sportwagen produziert, und auf einem Kreisverkehr schwebt sogar ein solches Gefährt schier in der Luft. Was es dort aber auch gibt – lauschige Gründerzeit-Villen, das Zuhause eines berühmten Philosophen und moderne Architektur mit demokratischer Gesinnung:

7. Auf der Halbhöhe – Preisgekrönte Wohnhäuser und Bauten in Degerloch

Schon im 19. Jahrhundert war Degerloch nicht nur Sommerfrischeort, sondern auch eine beliebte Wohngegend. Daran hat sich nichts geändert, zu ausgezeichneter zeitgenössischer Wohn-Architektur – darunter ein vom Bund deutscher Architektinnen und Architekten (bda) prämiertes, radikal schnörkellosess Einfamilienhaus auf einem winzigen Grundstück – führt dieser Spaziergang. Und falls Sie schon für Silvester planen – auf der Route findet sich auch ein hervorragender Spot mit Aussicht, um das neue Jahr zu begrüßen:

Fotografische Eindrücke von den sieben Routen finden sich in der Bildergalerie.