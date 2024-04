Architektur in der Region Stuttgart: 9 der schönsten Küchen in Architektenhäusern der Region Stuttgart

22 Holzboden, ausreichend Beleuchtung und viel Platz zum Kochen – eine von Innenarchitektin Carolin Merz vom Stuttgarter Büro Minterior entworfene Küche in Heilbronn Foto: sh@offen-blen.de/Simon Hofmann

Die Küche ist der Wohlfühlort des Hauses. Wir zeigen coole Kochinseln, kulinarische Showtempel und pastellfarbene Traumküchen in ausgezeichneten Architektenhäusern der Metropolregion Stuttgart.











Eine Küche – das ist der Ort, an dem Speisen zubereitet und zum Teil auch Vorräte gelagert werden, so prosaisch lässt sich das zusammenfassen. Das ist schon ziemlich lange so. Die ersten nachweisbaren Strukturen einer Küche finden sich in Grabungsfunden in Jericho aus der Zeit um 8350 vor Christus. Dass es bei der Küchengestaltung heute aber längst nicht nicht nur darum geht, dass die Gerätschaften praktisch angeordnet sind, zeigen die Lektüre von Designmagazinen und Instagram-Bilder sowie Besuche in Architektenhäusern.

Die Küche ist ein Abbild gesellschaftlicher Praktiken und Sehnsüchte: vom Party-Hotspot in der kleinen Wohngemeinschaftsküche bis zum technisch hochgerüsteten Showroom mit Kochinsel für ambitionierte Hobbyköchinnen und Köche. Im besten Fall aber ist es der Ort, an dem Familie und Freunde sich bei gutem Essen zu anregenden Gesprächen versammeln.

Nachdem die Küche einst schon an einem zentralen Platz Versammlungsstelle war und sie zwischenzeitlich in einem möglichst effizient genutzten Nebenraum versteckt war, rückt die Küche wieder ins Zentrum des Wohngeschehens. Bei Neubauten ebenso wie bei Umbauten, wo dunkle, kleine Kochräume, wenn immer möglich, geöffnet werden, sodass sich großzügig ineinander übergehende Wohn-, Ess- und Küchenbereiche ergeben.

Grün und Rosa – Küche in Kirchheim unter Teck in einem preisgekrönten Wohnhaus, entworfen von Architekt David Brodbeck. Foto: Mehr*Architekten/Sebastian Schels

Auch die Küchen in architektonisch ausgezeichneten Wohnungen und Häusern stellen einen eindrucksvollen Mittelpunkt des Wohnens dar. Weil die Häuser am liebsten für die Ewigkeit gemacht sind oder zeitgemäß umgebaut wurden, finden sich bei derlei Objekten häufig individuelle Schreinerarbeiten bei den Einbauten – Zeitloses aus Holz gern, manchmal auch schwarze Fronten oder bei Menschen mit Mut zur Farbe sind Pastelltöne zu entdecken.

Küchen mit Mut zur Farbe und sakrale Kochstellen

Farbenfrohe Fronten liegen auch aktuell ziemlich im Trend – ebenso wie auffällige Arbeitsflächen; Marmor und Terrazzo sind gern gesehene Gäste in anspruchsvoll geplanten Küchen.

Manche der Küchen in Architektenhäusern, die wir in unserer Zeitung vorgestellt haben, sind schon fast sakral zurückhaltend. Immer aber zeigt es sich, dass die Entscheidung, die Küche in den Wohnbereich zu integrieren, gut war. Denn ob da nun gekocht wird oder nicht, an den fein gemachten Kochplätzen sieht man sich so schnell nicht satt – wie unsere Bildergalerie mit Beispielen aus der Region Stuttgart, dem Bodensee und dem Schwarzwald zeigt .