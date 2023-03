8 Eine seltene Regenpause nutzten die Gäste des Tags der offenen Tür für einen Plausch auf den aufgestellten Bierbänken. Foto: Stefanie Schlecht

Der Architekt Michael Ehmann entwirft und baut so genannte Tiny Houses. Er will damit auf die Wohnform aufmerksam machen, die bei Minimalisten und Aussteigern schon länger beliebt ist.















Regen und Wind treiben die Menschen bekanntlich ins Haus. Normalerweise in das eigene, aber das ist ja nicht immer zuhanden. Sehr praktisch also, dass Michael Ehmann an einem Feldrand in Weil im Schönbuch gleich zwei kleine Häuschen aufgestellt hat. Der gelernte Zimmermann und Architekt hatte am Samstag zum Tag der offenen Tür(en) in seine Tiny Houses geladen.