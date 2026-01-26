1 Bundeswirtschaftsministerin Reiche sieht die Notwendigkeit für mehr Vollzeitjobs. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Wirtschaftsflügel der Union will den Anspruch auf Teilzeitarbeit einschränken, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Auch die CDU-Wirtschaftsministerin sieht Handlungsbedarf.











Hamburg - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat sich für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. Ziel sei es, die Arbeitsproduktivität zu steigern, sagte die CDU-Politikerin am Rande des Nordsee-Gipfels in Hamburg. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken.

In puncto Arbeitsproduktivität unterscheide sich Deutschland nicht wesentlich von den USA. "Aber die Wochen- und Monats-Arbeitszeit ist dann im Vergleich zu anderen Staaten - auch übrigens europäischen Staaten - geringer", sagte Reiche. "Insofern ist mehr Vollzeitarbeit kombiniert mit Betreuungsmöglichkeiten für Familien, die das brauchen, oder auch für pflegebedürftige Angehörige ein wichtiger Baustein."

Nach dem Vorschlag aus dem Wirtschaftsflügel der Union soll es angesichts des Fachkräftemangels den Rechtsanspruch auf Teilzeit nur noch geben, wenn besondere Gründe vorliegen. Dazu zählt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen und berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung.