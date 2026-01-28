Arbeitszeit für Beamte: Unwürdiges Ende eines grün-schwarzen Dauerprojekts

1 Geringere Arbeitszeiten für Beamte in dieser Zeit? Dieser Plan ist den Grünen momentan zu heiß. Foto: dpa/dpaweb

Grüne und CDU können sich nicht auf kürzere Wochenarbeitszeiten und ein Lebensarbeitszeitkonto für Beamte einigen – blöd gelaufen, aber nicht völlig abwegig, meint unser Autor.











Jetzt, nachdem das Kind im Brunnen liegt, wird die Verantwortung dafür munter hin und her geschoben: zwischen Grünen und CDU, zwischen Innen- und Finanzministerium. Allein dies sagt schon einiges über den Endzustand dieser Koalition aus. Es erscheint gerade kaum vorstellbar, wie sie nach der Landtagswahl eine womöglich notwendige Neuauflage bestreiten will.