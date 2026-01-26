Arbeitszeit für Beamte: Rolle rückwärts beim Lebensarbeitszeitkonto
1
BBW-Chef Kai Rosenberger zeigt sich enttäuscht vom Aus für das Lebensarbeitszeitkonto in dieser Legislaturperiode. Foto: dpa

Entgegen jüngster Zusagen können sich Grüne und CDU nicht auf einen Gesetzentwurf für ein Lebensarbeitszeitkonto der Beamten einigen – und weisen sich gegenseitig die Schuld zu.

Und wieder zieht eine Legislaturperiode vorbei, ohne dass sich beim Lebensarbeitszeitkonto und der kürzeren Wochenarbeitszeit für die Beamten etwas getan hat – trotz aller Ankündigungen im Koalitionsvertrag. Die Enttäuschung beim Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) ist umso größer, weil doch die Fraktionsvorsitzenden von Grün-Schwarz erst bei der Konferenz seines Landeshauptvorstandes am 20. November versichert hatten, dass es diesmal ganz bestimmt realisiert werde – wenn auch in einer deutlich abgespeckten Version.

