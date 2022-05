1 Der Radlader geriet ins Rutschen und kippte um (Symbolbild) . Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Bei einem Arbeitsunfall ist am Dienstagvormittag ein 30-Jähriger in Plochingen (Kreis Esslingen) leicht verletzt worden.















Ein 30-jähriger Fahrer eines Radladers ist am Dienstagvormittag am Rand der Schorndorfer Straße in Plochingen bei einem Arbeitsunfall leicht verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug gegen elf Uhr den Aufsitzrasenmäher eines 56-jährigen Arbeitskollegen an der Böschung mit einem Gurt von einem Baumstupf wegziehen, wo sich dieser festgefahren hatte. Dabei geriet der Radlader ins Rutschen, kippte auf die Seite und kam erst nach einigen Metern am Fuß der Böschung zum Stehen.

Karosserie des Radladers beschädigt

Der zu diesem Zeitpunkt unbesetzte Mäher wurde von der Schaufel des Radladers ebenfalls die Böschung hinab geschoben, blieb aber unbeschädigt. Der Radladerfahrer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein 56-jähriger Kollege war unverletzt geblieben. An der Karosserie des Radladers war Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden.