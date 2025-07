Arbeitsunfall in Wendlingen: Faltbare Treppe hält nicht – Handwerker stürzt in Neubau ab

1 Die Feuerwehr barg den Verunglückten aus dem Obergeschoss, sodass er in eine Klinik gebracht werden konnte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Wendlingen (Kreis Esslingen) musste die Feuerwehr am Mittwoch einen Handwerker retten, der in einem Neubau abgestürzt war, weil die Treppe ins Dachgeschoss einbrach.











Ein Handwerker hat sich am Mittwochmittag bei einem Arbeitsunfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) verletzt. Der Unfall hat sich gegen 13 Uhr in einem Neubau an der Clara-Schumann-Straße ereignet, als der Mann eine faltbare Treppe zwischen dem Obergeschoss und dem Dachspitz benutzte, berichtet die Polizei.

Dabei hat sich die Treppe aus der Verankerung gelöst und der Handwerker stürzte daraufhin ab. Die Feuerwehr hat den Verletzten durch ein Fenster im ersten Obergeschoss geborgen, sodass der Rettungsdienst den Mann danach in eine Klinik bringen konnte.