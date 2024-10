Arbeitsunfall in Reutlingen: 33-Jähriger nach metertiefem Sturz schwer verletzt

Arbeitsunfall in Reutlingen

1 Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montag in Reutlingen gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.











Link kopiert

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montag in der Burkhardt-Weber-Straße in Reutlingen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-Jähriger gegen 10.40 Uhr auf einer Baustelle mit Arbeiten in einer der obersten Etagen beschäftigt, als er durch eine Decke mehrere Meter tief auf einen darunterliegenden Betonboden stürzte.

33-Jähriger stürzte mehrere Meter tief

Der 33-Jährige wurde laut Angaben der Polizei schwer verletzt von der Feuerwehr mit einer Drehleiter zu Boden transportiert und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.