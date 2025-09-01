Arbeitsunfall in Plochingen: Kran umgestürzt – 36-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den 36-Jährigen schnellstmöglich in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/pictureteam

Bei einem Arbeitsunfall in Plochingen wurde am Montagmittag ein 36-Jähriger unter einem Kran eingeklemmt. Er musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.











﻿Ein 36 Jahre alter Arbeiter hat am Montagmittag in Plochingen (Kreis Esslingen) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Kurz nach 12 Uhr war er auf einer Baustelle im Grieshaberweg mit einem ferngesteuerten Minikran beschäftigt, als dieser nach Angaben der Polizei umkippte.

Offenbar waren an der Maschine die erforderlichen Ausgleichsgewichte nicht angebracht gewesen. Der Mann wurde unter dem Kran eingeklemmt. Ein Kollege bemerkte sofort die dramatische Situation und konnte den Eingeklemmten mithilfe eines Holzbalkens befreien. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten im Anschluss in eine Klinik. Der Mann war vor dem Unfall damit beschäftigt, einen Mauerstein zu versetzen.

Ermittlungen auf der Baustelle aufgenommen

Neben den Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt der Polizei waren auch Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht des Landratsamts vor Ort. Sie nahmen noch auf der Baustelle die Ermittlungen auf.