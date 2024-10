Arbeitsunfall in Oberboihingen: 40-Jähriger gerät unter Bagger – schwer verletzt in Krankenhaus geflogen

1 Ein Helikopter brachte den Schwerverletzten in eine Klinik, nachdem er vor Ort versorgt worden war. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

Bei einem Arbeitsunfall in Oberboihingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein 40-Jähriger Arbeiter unter einen Bagger geraten. Der Mann arbeitete mit Kollegen daran, in der Reuderner Straße Kabel zu verlegen.











In Oberboihingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochmittag ein 40-Jähriger gestürzt und teilweise unter einen Bagger geraten. Nach Angaben der Polizei arbeitete der Mann in der Reuderner Straße an Kabelverlegungsarbeiten.

Den bisherigen Ermittlungen nach wollte ein 48-Jähriger gegen 13.40 Uhr mit seinem Bagger einen Kompressor versetzen. Dazu wurde das Gerät am Baggerarm eingehängt und der 48-Jährige fuhr los. Aus noch unklaren Gründen stürzte dann der 40-Jährige und geriet teilweise unter der Bagger. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Klinik geflogen werden.