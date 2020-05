Arbeitsunfall in Nürtingen

1 Der Verletzte musste in eine Klinik geflogen werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Schwere Verletzungen hat sich ein Arbeiter in einem Betrieb in Nürtingen bei einer Verpuffung zugezogen.

Nürtingen - Mit schweren Verletzungen, die er sich bei einem Arbeitsunfall zugezogen hat, ist ein 39-Jähriger am Freitagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Mann kurz vor neun Uhr in einem metallverarbeitenden Betrieb mit der Reinigung einer Metallwanne beschäftigt, als es wohl zu einer Verpuffung der verwendeten Reinigungslösung kam.

Kollegen eilten dem durch die Flammen schwer verletzten 39-Jährigen zu Hilfe und versorgten diesen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Spezialisten des Sachbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.