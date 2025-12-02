Arbeitsunfall in Nürtingen: Arbeiter stürzt mehrere Meter tief in Schacht – Rettungshubschrauber im Einsatz

1 Der verletzte Arbeiter wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht (Symbolbild). Foto: imago images/KS-Images.de

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist es am Montag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.











Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montagmittag bei einer Firma in Nürtingen (Kreis Esslingen) gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, stürzte in der Max-Eyth-Straße kurz vor 13 Uhr ein 29-Jähriger mehrere Meter tief in einen Arbeitsschacht. Zuvor waren offenbar die Schrauben der Schachtabdeckung zu Wartungsarbeiten gelöst worden.

Feuerwehrleute mussten den verletzten Mann aus dem Schacht bergen. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.