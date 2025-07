Arbeitsunfall in Leinfelden: Tonnenschwerer Bagger fährt Bauarbeiter über den Fuß

Arbeitsunfall in Leinfelden

1 Ein Kollege war dem Verletzten versehentlich über den Fuß gefahren. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rene Traut

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Leinfelden (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 56-Jähriger schwer verletzt. Ein Kollege war ihm mit einem Bagger über den Fuß gefahren.











Ein Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 55-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit einem über vier Tonnen schweren Bagger über den Fuß des 56-jährigen Kollegen.

Der Verletzte musste noch an der Unfallstelle, einer Baustelle in der Länderwiesenstraße, vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Ein Rettungswagen brachte ihn dann in eine Klinik gebracht.