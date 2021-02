1 Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Spezialklinik. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Am Donnerstagvormittag hat sich ein Handwerker auf einer Baustelle in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) eine schwere Handverletzung zugezogen. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Filderstadt-Bernhausen - Ein 36-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag nach einem Arbeitsunfall in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht worden. Der Mann war laut Angaben der Polizei gegen acht Uhr auf einer Baustelle in der Ludwigstraße tätig – es sollten mit Hilfe der Winde eines Bohrgeräts Stahlträger in Bohrlöcher gesetzt werden. Aus bislang unbekannter Ursache klemmte der Arbeiter seine Hand vermutlich zwischen der Kette am Windenseil und dem Stahlträger ein und zog sich eine schwere Handverletzung zu.