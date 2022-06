Arbeitsunfall in Filderstadt

1 Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall dauern an.

Am Montag hatte sich ein 70-jähriger Arbeiter bei einem Sturz in Filderstadt (Kreis Esslingen) schwer verletzt. Am Mittwochabend verstarb er.















Der 70-jährige Arbeiter, der sich am Montag in Filderstadt-Bernhausen bei einem Sturz schwerste Verletzungen zugezogen hatte, ist laut Angaben der Polizei am Mittwochabend im Krankenhaus verstorben.

Sturz aus vier Metern Höhe

Der Mann hatte am Montagmorgen offenbar die Leuchtmittel der Straßenlaternen entlang eines Feldwegs parallel zur Echterdinger Straße gewechselt. Dabei war er aus etwa vier Metern Höhe von einem Hubsteiger in die Tiefe gestürzt.

Die Ermittlungen der Polizei und der Gewerbeaufsicht des Landratsamts Esslingen dauern an.