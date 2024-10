Arbeitsunfall in Dettingen: Durch Metallteil verletzt

1 Zu einem Arbeitsunfall musste die Polizei in Dettingen ausrücken. Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Ein Mann musste nach einem Arbeitsunfall in Dettingen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, konnte die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht mitteilen.











Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagabend in der Kirchheimer Straße in Dettingen ereignet. Laut Polizei fiel einem 38-Jährigen gegen 20.45 Uhr bei Verladearbeiten ein Metallteil auf den Fuß. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde der Mann nach einer Erstversorgung vor Ort von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.