Arbeitsunfall in Altbach: Von Hebebühne gestürzt – drei Verletzte

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Drei Arbeiter befinden sich am Montag auf einer Hebebühne, als diese plötzlich zur Seite kippt. Die Männer werden beim Sturz verletzt und kommen in ein Krankenhaus.











Drei Männer im Alter von 23, 35 und 65 Jahren sind am Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Altbach (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Die Männer waren von einer Hebebühne gestürzt.

Wie die Polizei berichtet, waren die drei Arbeiter kurz nach 17 Uhr in einem Unternehmen in der Industriestraße auf einer Hebebühne tätig, als diese auf einer Seite abkippte. Dadurch stürzten die drei Männer von der Hebebühne und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein Stahlseil gerissen sein, was zum Kippen der Hebebühne geführt haben könnte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.