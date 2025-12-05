Arbeitsunfall in Aichwald: 44-Jähriger verletzt sich schwer mit Flex – Hubschrauber fliegt ihn in Klinik

44-Jähriger verletzt sich schwer mit Flex – Hubschrauber fliegt ihn in Klinik

1 Der kritisch Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Bei einem Arbeitsunfall in Aichwald (Kreis Esslingen) wurde ein 44-Jähriger am Freitag schwer verletzt. Offenbar hatte er sich versehentlich an einer Flex schwer geschnitten.











﻿ Ein 44-Jähriger hat sich am Freitag kurz vor 11.30 Uhr in der Esslinger Straße in Aichwald bei Arbeiten mit einer Flex schwer verletzt. Der Mann hat nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen erlitten, weshalb ein Rettungshubschrauber anflog.

Ein Notarzt versorgte den Mann an der Unfallstelle, bevor der Helikopter ihn in ein Krankenhaus transportierte. Zu den genaueren Hintergründen des Unfalls ist noch nichts bekannt.