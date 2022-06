1 Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Mann ist am Freitagabend auf einem Firmengelände in Cleebronn mit Arbeiten beschäftigt, als sich sein Lkw plötzlich in Bewegung setzt. Beim Versuch, in das Führerhaus zu springen, stürzt der Mann unglücklich und wird vom Lastwagen überrollt.















Link kopiert

Ein 63-jähriger Mann ist am Freitagabend bei Arbeiten auf einem Firmengelände in der Daimlerstraße in Cleebronn (Kreis Heilbronn) von seinem Lastwagen überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, koppelte der Mann gegen 19.45 Uhr einen Anhänger an seinen Lastwagen. Weil die Bremsen an beiden Fahrzeugteilen nicht geschlossen waren, kam das Gespann auf dem abschüssigen Terrain ins Rollen.

Der Fahrer versuchte dies zu verhindern und sprang in das Führerhaus. Dabei stürzte er und geriet unter die Doppelachse des Fahrzeugs. Der Fahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.