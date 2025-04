Unter Maschine begraben und gestorben

Annika Mayer 24.04.2025 - 11:25 Uhr , aktualisiert am 24.04.2025 - 12:14 Uhr

1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: SDMG/Woelfl

Ein 62-Jähriger reinigt am Mittwochmittag eine Maschine, als diese umkippt. Er wird unter dem eineinhalb Tonnen schweren Gerät begraben. Der Mann verstirbt noch am Unfallort.











Ein 62-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Albershausen (Kreis Göppingen) ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion mitteilte, reinigte der Mann auf dem Hof einer Firma in der Daimlerstraße eine eineinhalb Tonnen schwere Filteranlage. Diese sei umgefallen und habe den Arbeiter unter sich begraben. Die Meldung des Unfalls ging gegen 13.45 Uhr bei den Einsatzkräften ein.

Nach Angaben der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für den 62-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, er starb 15 Minuten später. Im Zuge des Einsatzes des Hubschraubers war die B297 kurzzeitig gesperrt.

Die Beamten der Kriminalpolizei und auch die Abteilung für Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüfen jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen bei diesem Unglücksfall keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, teilt die Polizei mit.