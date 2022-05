1 Die zulässigen Arbeitszeiten und Arbeitsschutzmaßnahmen in der Gastronomie und Lebensmittelproduktion sollen besser kontrolliert werden, fordert die Gewerkschaft NGG. Foto: oh

Wie steht es im Kreis Esslingen um den Arbeitsschutz? Hat das Amt genügend Personal, um die geltenden Regelungen durchzusetzen?















Der Arbeitsschutz in Deutschland wird nicht ausreichend kontrolliert – diese Meinung vertritt die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) und fordert deshalb mehr Kontrollen, vor allem in Betrieben der Gastronomie und der Nahrungsproduktion. Dafür sei auch mehr Personal in den Aufsichtsbehörden nötig. In Baden-Württemberg ist derzeit durchschnittlich ein Beamter für über 400 Betriebe zuständig. „Mit dieser Quote ist effektiver Arbeitsschutz kaum möglich“, sagt Hartmut Zacher, der Geschäftsführer der Gewerkschaft in der Region Stuttgart. Mit dieser Ansicht ist er nicht allein.