Arbeitsplätze in Esslingen: IG Metall spricht von „bitterer Kröte“: Doch Eberspächer gibt Job-Garantie

Arbeitsplätze in Esslingen

1 Der Autozulieferer Eberspächer in Esslingen spricht von einer „aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtsituation“. Foto: Roberto Bulgrin

Bei Eberspächer Esslingen wird es wohl keinen Abbau von Arbeitsplätzen geben. IG Metall und der Autozulieferer haben sich auf ein Aktionspaket geeinigt.











Im Januar hatte die IG Metall noch harsche Kritik an der Eberspächer Gruppe in Esslingen geübt. Gewerkschaftsfunktionär Alessandro Lieb hatte angeprangert, dass Beschäftigte für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze auf Entgelt verzichten sollten: „Dieses Vorgehen zeigt, dass das Management keinerlei Interesse an einer sozialpartnerschaftlichen Herangehensweise hat.“ Doch die Zwistigkeiten scheinen vorbei zu sein: Beide Parteien haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Jobverluste sind wohl erst einmal abgewendet.