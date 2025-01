Arbeitsniederlegungen im Landkreis Esslingen: Streiks von „der Wiege bis zu Bahre“

Hausarztversorgung auf dem Schurwald Praxis öffnet nur noch an drei Nachmittagen

Der Hausarztmangel macht sich besonders jenseits der Großstädte bemerkbar, auch auf dem Schurwald (Kreis Esslingen). In Baltmannsweiler reduziert eine Praxis ihre Öffnungszeiten auf ein paar Nachmittage, in Lichtenwald ist das schon länger so. Die Versorgung zu sichern ist eine große Herausforderung, die die Gemeinden unterschiedlich angehen.