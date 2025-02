Arbeitsniederlegung in Esslingen: So wirkten sich die Streiks in Esslingen aus

So wirkten sich die Streiks in Esslingen aus

1 „Heute ist kein Arbeitstag. Heute ist Streiktag.“: Kundgebung vor dem Rathaus in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Kitas blieben zu, Busse fuhren nicht, Ämter waren geschlossen: Der öffentliche Dienst streikte auch in Esslingen. Acht Prozent mehr Lohn lautet die Forderung der Gewerkschaft Verdi. Doch viele Passanten haben kein Verständnis dafür.











Ein energisches Rütteln an der Tür. Hilft nichts. Die Pforte bleibt zu. Erst dann sieht die Passantin den Aushang: „Aufgrund des Warnstreiks bleibt das Behördenzentrum Beblinger Straße geschlossen.“ Beschäftigte der Stadtverwaltung Esslingen machen bei den Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst am Montag mit. Brigitte Weber, eine Passantin, hat kein Verständnis dafür: „Wenn ich Zug fahren will, wird gestreikt. Wenn ich Bus fahren will, wird gestreikt. Wenn ich auf das Bürgeramt möchte, wird gestreikt. Jeder will mehr verdienen, aber keiner will etwas bezahlen.“ Demokratie sei nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen, fügt die 69-Jährige hinzu.