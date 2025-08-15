Arbeitsmarkt im Südwesten: Immer mehr Akademiker sind von Jobverlust bedroht
1
Die Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit, Martina Musati, beobachtet neue Trends am Arbeitsmarkt. Foto: Uli Regenscheit Fotografie

In Baden-Württemberg gibt es so viele Menschen ohne Jobs wie seit der Finanzkrise 2010 nicht mehr. Im August reißt die Arbeitslosigkeit die 300 000er Marke.

Die Krise macht dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg schwer zu schaffen. Die Arbeitslosigkeit werde bis Ende des Monats die 300 000er Marke überschreiten, sagte die Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Martina Musati, unserer Zeitung. Im Juli waren 293 000 Menschen ohne Job. Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit im August um vier bis sechs Prozent, das wären 305 000 bis 311 000.

