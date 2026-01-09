Geldnot und Zukunftsangst: Das bewegt Auszubildende im Kreis Esslingen

1 Jeder Euro zählt: Für viele Azubis, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, ist die Ausbildungsvergütung oft zu knapp, um alle Kosten zu decken. Foto: IG Bau

Selbst Miete oder Lebensmittel bezahlen: Der Start ins Erwachsenenleben wird für Auszubildende im Kreis Esslingen oft zur Belastungsprobe. Wo Azubis Hilfe bekommen können.











Link kopiert

Die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt besorgt viele. Auch im Kreis Esslingen ist die Lage ernst. Die vor einigen Monaten erschienene IHK-Konjunkturumfrage hatte für das verarbeitende Gewerbe im Kreis Esslingen jüngst einen neuen Tiefpunkt in der Lageeinschätzung gebracht. Diese Sorgen gehen auch an jüngeren Personen nicht vorbei. In Zeiten von besonders hohen Lebenshaltungskosten bietet ein unsicherer Arbeitsmarkt kein sicheres Fundament für Zukunftspläne.