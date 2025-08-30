1 Die Industrie – und auch die Autobranche – schwächelt: Diese Entwicklung schlägt sich auch in den Arbeitsmarktzahlen nieder. Foto: picture alliance/dpa

Die Zahl der Arbeitslosen ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Im August waren 14 787 Menschen im Landkreis Esslingen ohne Job. Die Arbeitslosenquote wird mit 4,7 Prozent angegeben. Ein höherer Wert wurde letztmals im August 2010 gemessen, rechnet Kerstin Fickus von der Agentur für Arbeit vor. Damals lag die Quote im Kreis Esslingen bei 4,8 Prozent.

Einen Dreiklang an Ursachen gibt Kerstin Fickus als Gründe für die gestiegenen Zahlen an. Im Frühling, so die Pressefrau, geht es normalerweise aufwärts. Dann stellen die Betriebe wieder Personal ein. Doch 2025 ist die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt ihrer Darstellung nach ausgeblieben. Das liege am Strukturwandel und Transformationsprozessen in der Industrie, am demografischen Wandel sowie Rahmenbedingungen wie dem Ukraine-Krieg oder den US-Zöllen.

Bei den Gesundheitsberufen ist die Arbeitslosenquote im Kreis Esslingen laut Arbeitsagentur sehr niedrig. Schwieriger ist die Lage bei Reinigungs- und Sicherheitsberufen. Foto: picture alliance/dpa

Als zweiten Grund nennt sie die allgemeine wirtschaftliche Flaute der letzten Jahre mit einem stotternden Konjunkturmotor. Zudem würden im Sommer vermehrt junge Menschen in die Arbeitslosenzahlen hereinrutschen. Sie haben ihre Ausbildung dann beendet und treten in der Regel erst im September oder Oktober eine neue Stelle an.

Auch Stammpersonal steht im Kreis Esslingen teilweise ohne Job da

Um sie macht sich Kerstin Fickus keine Sorgen. Sie kämen in der Regel gut unter. Doch in den Arbeitsmarktzahlen würden neue Gruppen auftauchen. Selbst Menschen mit einer hohen Qualifikation und Akademiker seien betroffen. Neu ist laut der Pressesprecherin auch, dass in Betrieben Stammpersonal entlassen werde. In früheren Zeiten wurden in wirtschaftlichen schwierigeren Zeiten Leiharbeitskräfte nicht mehr abgerufen und befristete Verträge nicht verlängert. Die Stammbelegschaft wurde aber oft auch mit der Hilfe von Kurzarbeitsregelungen gehalten. Jetzt würden aber auch in diesem Bereich Jobs wegfallen.

Diese Entwicklungen schlagen sich in den Zahlen nieder. Die Arbeitslosenquote im Kreis Esslingen ist laut Agentur im Vergleich zum Vormonat um 580 Personen oder 4,1 Prozent angestiegen. Regional gibt es allerdings Unterschiede: In Esslingen lag der Wert bei 5,1 Prozent, in Kirchheim bei 4,6 Prozent, in Leinfelden-Echterdingen bei 4,2 Prozent und in Nürtingen bei 4,5 Prozent. Besonders hohe Arbeitslosenzahlen meldet die Agentur bei Reinigungs- und Sicherheitsberufen.