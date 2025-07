Arbeitsmarkt im Kreis Esslingen: Jobmesse in Ostfildern: Hoffnung auf Job trotz Stellenabbaus

Jobmesse in Ostfildern: Hoffnung auf Job trotz Stellenabbaus

1 Per QR-Code können Interessenten sich bei der Jobfindermesse in Ostfildern direkt um freie Stellen bewerben. Foto: Jobcenter Landkreis Esslingen

Inmitten der Wirtschaftskrise bringt eine Messe in Ostfildern Arbeitsuchende und Unternehmen zusammen. Sie erzählen von ihren Herausforderungen – und kleinen Hoffnungen.











An einer Wand im Stadthaus Ostfildern kleben mehrere Blätter mit Jobangeboten. Davor stehen einige Personen, unter ihnen auch eine Frau aus der Ukraine, die Hilfe suchend um sich blickt. Schnell steht ein Vermittler des Jobcenters an ihrer Seite. Viele besuchen an diesem Mittag die Jobfindermesse im Stadthaus, mit der Hoffnung, endlich einen Job zu finden.