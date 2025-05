Arbeitsmarkt im Kreis Esslingen: Der Garten- und Landschaftsbau sucht Personal

1 Die Aktionstage von Jobcenter und Arbeitsagentur sollen Firmen und Arbeitslose niederschwellig zusammenbringen: Patrick Wölfel von der Firma Geistdörfer demonstriert, wie Pflanzen eingesetzt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Es gibt noch offene Stellen: Der Garten- und Landschaftsbau braucht Personal. Bei einem Aktionstag in Esslingen traf die Firma Geistdörfer mit Arbeitslosen zusammen. Welche Voraussetzungen sollten Bewerber mitbringen und wie ist das Gehalt?











Anatolii Sachenko hat den Hefter mit seinen Referenzen in der Hand, als er Stefan Seyerle vor dem Jobcenter in Esslingen direkt anspricht. Der 65-Jährige will dringend einen Job und sichtlich einen guten Eindruck bei dem Bauleiter der Firma Geistdörfer machen. „Ich bin gesund, ich muss arbeiten und ich will arbeiten“, sagt der Ukrainer. Doch allein im vergangenen Monat habe er zehn Absagen erhalten. Nach der Aktion in Esslingen, die Geistdörfer mit Arbeitslosen zusammengebracht hat, hat er vielleicht eine Chance.