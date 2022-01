1 Die Zahl derer, die einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellten, ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Ar­beits­markt im Landkreis Esslingen hat sich im Jahr 2021 bes­ser ent­wi­ckelt als dies an­ge­sichts der Co­ro­na-Pan­de­mie von den Ver­ant­wort­li­chen der Ar­beit­sa­gen­tur er­war­tet wor­den war.















Kreis Esslingen - Der Arbeitsmarkt im Kreis Esslingen hat sich im zweiten Jahr der Coronapandemie erfreulich stabil gezeigt. „Diese Entwicklung war Anfang 2021 so nicht zu erwarten gewesen“, zieht Karin Käppel, die Leiterin der Agentur für Arbeit Göppingen, eine Bilanz. 12147 Frauen und Männer waren im Jahresdurchschnitt arbeitslos gemeldet, 408 Menschen weniger als im Jahr zuvor – ein Minus von 3,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,9 Prozent (Vorjahr: 4,1 Prozent). Angesichts der vielen coronabedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr sei dies „ein sehr gutes Ergebnis“, so die Agenturchefin. „Besonders freut mich, dass alle Personengruppen am Arbeitsmarkt vom Rückgang profitieren – allen voran jüngere Arbeitslose, aber auch Ältere und schwerbehinderte Menschen.“