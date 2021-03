Warnstreik der IG Metall im Kreis Esslingen 1300 Beschäftigte im Warnstreik

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch auch im Kreis Esslingen zu Warnstreiks aufgerufen. Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Lohn oder eine entsprechende Absenkung der Arbeitszeit als Lohnausgleich in Krisenbetrieben.