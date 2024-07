Arbeitskräftemangel im Landratsamt Esslingen: Kampagne soll Personalknappheit lindern

1 Plochingen ist einer der Standorte des Landratsamtes Esslingen. Foto: /Robin Rudel

Ob in der freien Wirtschaft oder in Einrichtungen und Behörden: Überall werden Fach- und Arbeitskräfte gesucht. Das Landratsamt Esslingen hat jetzt eine Kampagne entwickelt, mit der sie erfolgreich neue Mitarbeitende anwerben will.











Mit einer groß angelegten Kampagne will der Landkreis den Personalmangel in den eigenen Reihen lindern. Der Bedarf ist verhältnismäßig groß: Rund 300 Bewerbungsverfahren werden jährlich in der Behörde abgewickelt. Acht Prozent der 1800 Stellen sind derzeit nicht besetzt. Dazu kommt ein zunehmender Wunsch nach Teilzeit, sodass heute schon 2500 Mitarbeitende nötig wären, um diese 1800 Stellen zu besetzen. Der Kampagne liegt ein Beschluss des Verwaltungsausschusses zugrunde, der da lautet: Dem Fach- und Arbeitskräftemangel solle mit verschiedenen Maßnahmen begegnet werden, unter anderem mit der Konzeption einer Arbeitgebermarke. „Damit haben wir ein Instrument zur Personalgewinnung und Personalbindung gleichermaßen geschaffen“, sagte Landrat Heinz Eininger am Mittwoch bei der Vorstellung der Kampagne.