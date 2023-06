1 Jung folgt Alt – so einfach ist es oft nicht in der Arbeitswelt. Foto: jörn buchheim - stock.adobe.com

Babyboomer sind die entscheidende Größe am Arbeitsmarkt. Es bedarf vieler Maßnahmen, um die geburtenstarken Jahrgänge möglichst lange im Berufsleben zu halten, meint Matthias Schiermeyer.















Dass Deutschland in ein demografisches Desaster hineinläuft, lässt sich praktisch seit Jahrzehnten vorhersagen – an keinem Begriff macht sich dies so sehr fest wie an den Babyboomern, die in immer größerer Zahl aus dem Berufsleben ausscheiden. Viel zu spät ist realisiert worden, dass es einer Vielzahl von Gegenmaßnahmen bedarf, um den Arbeitsmarkt vor extremen Verwerfungen zu bewahren. Doch nun ist die Misere da, und notwendige Veränderungen erfolgen noch viel zu schleppend.