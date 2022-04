Urteil am Stuttgarter Landgericht Zweidrittel-Sieg für Veronika Kienzle gegen Bordellbetreiber Heer

John Heer bekommt am Landgericht nur in einem Punkt Recht und strebt nun ein Hauptsacheverfahren an. Kienzle darf vorläufig weiter behaupten, er betreibe einen „illegalen Bordellbetrieb“.