Arbeiten in Neuhausen: Anwohner sind außer sich: „Viele Igel werden sterben“
Igel erwachen laut Pro Igel meist nicht vor Mitte April aus dem Winterschlaf. In ihrer Ruhe gestörte Tiere seien dann bewegungsunfähig und bräuchten Stunden, bis sie richtig wach seien. Foto: Armin Weigel/dpa

Am östlichen Ortsrand von Neuhausen wurden Vorarbeiten für den Bau eines Fußweges durchgeführt. Anwohner sorgen sich wegen dieser Maßnahme um Igel im Winterschlaf.

In der kalten Jahreszeit igeln sich Igel ein und halten ihren Winterschlaf. Diese Ruhe der stachligen Einzelgänger wurde in Neuhausen auf den Fildern nach Angaben von Anwohnern aber lautstark gestört. Im Bereich der Marienstraße sowie an den Einmündungen zu Friedrich- und Eberhardstraße am östlichen Ortsrand der Kommune seien Bäume und Büsche bis zur Erde entkernt worden: „Dadurch werden sehr viele Igel ihr Winterquartier verlieren und sterben.“ Die Verwaltung von Neuhausen verweist dagegen auch darauf, dass es keine Verpflichtung gebe, Hecken vor Pflegemaßnahmen nach Igeln im Winterquartier abzusuchen.

