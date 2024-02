Arbeiten in Esslingen dauern an: Chlorwasserstoff bei Gebrüder Weiss ausgetreten

Arbeiten in Esslingen dauern an

1 Die Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiteten mit Chemikalien- und Atemschutz. Foto: 7aktuell

Die Reinigungsarbeiten nach einem Gefahrgutunfall in der Nacht in Esslingen dauern am Freitagvormittag an. Auf dem Gelände von Gebrüder Weiss war Chlorwasserstoff ausgetreten. Nach Angaben des Unternehmens wurde niemand verletzt.











Gefahrgutunfall bei Gebrüder Weiss in Esslingen: Wie das Logistikunternehmen bestätigt, ist in der Nacht auf Freitag aus einem beschädigten Container Chlorwasserstoff ausgetreten. Nach Angaben der Esslinger Feuerwehr handelte es sich um mehrere hundert Liter.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 0.30 Uhr auf dem Betriebsgelände in der Zeppelinstraße in Oberesslingen. „Bei Verladearbeiten im Umschlagsbereich beschädigte ein Gabelstapler einen Behälter mit Chlorwasserstoff“, schreibt Gebrüder Weiss in einer Mitteilung. Nach Angaben der Feuerwehr, die mit 60 Kräften aus Esslingen und Ostfildern im Einsatz war, gab es eine deutliche Rauchentwicklung. Trupps mit Chemikalienschutzanzügen arbeiteten daran, den ausgetretenen Chlorwasserstoff mit einem speziellen Mittel abzubinden. Ausgetretene Dämpfe seien mit einem Löschrohr niedergeschlagen worden. Zudem waren Messspezialisten aus Ostfildern vor Ort. „Eine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung konnte ausgeschlossen werden“, schreibt Hartmut Barth, Einsatzleiter der Feuerwehr.

Keine Verletzten

Ebenfalls im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei, die Stadtwerke sowie das Tiefbauamt. Am Freitagvormittag waren die Reinigungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Gebrüder Weiss informierte seine Kunden, dass es zu Verzögerungen bei Transporten kommen könne. „Die Situation ist unter Kontrolle, es wurde niemand verletzt und es besteht keine Gefahr für die Umwelt.“