Arbeiten in Esslingen beginnen: Parkplatz wird zur Baugrube: So sieht’s auf dem Karstadt-Areal aus

1 Von der ehemaligen Parkfläche auf dem Karstadt-Areal ist nicht mehr viel zu sehen. Foto: xan / Roberto Bulgrin

Nach langer Wartezeit haben die Arbeiten auf Esslingens Karstadt-Areal begonnen. Wo früher Parkplätze waren, ist nun eine große Baugrube zu sehen.











Keine Autos mehr, dafür jede Menge Erde: Am Montag vergangener Woche haben die Arbeiten auf dem Karstadt-Areal in Esslingens Innenstadt begonnen. Davor wurde die Fläche als Parkplatz genutzt, in den kommenden Jahren sollen neue Wohnungen entstehen und Handel sowie Gewerbe einziehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Für den Bau ist derzeit die Züblin AG zuständig. Demnach habe man das Areal zuerst gerodet, dann den Teer abgezogen und am Dienstag vergangener Woche mit dem Aushub begonnen. Wie es jetzt auf dem ehemaligen Parkplatz aussieht, haben wir in diesem Video festgehalten:

Bereits seit den 80er-Jahren soll die Brache bebaut werden, verschiedene Investoren haben sich immer wieder zurückgezogen. Der neue Eigentümer, die Strabag Real Estate, ist vom Erfolg des Projekts überzeugt.