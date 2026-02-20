Arbeit Kreis Esslingen: „Mein eigenes Ding“ – Motiviert die Wirtschaftskrise zur Gründung?
1
Elena Pohl (rechts im linken Bild) ist mehrere Monate nach Eröffnung eines Baby-Second-Hand-Ladens in Deizisau mit ihrer Geschäftspartnerin Carina Roller zufrieden. Foto: Sebastian Xanke/Imago

Wieder mehr Menschen gründen ihr eigenes Unternehmen – auch im Kreis Esslingen. Motor ist die Krise in der Industrie. Wie erfolgsversprechend ist ein solcher Wechsel?

Das Thema ist trocken: Es geht um Steuern, Buchführung, Formulare fürs Finanzamt, E-Rechnungen. Dennoch sind die Plätze gut belegt beim „Founder’s Hub“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Esslingen. „Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen, war krass“, erinnert sich Elena Pohl an die herausfordernden Seiten ihrer Gründung vor wenigen Monaten – die betreffen vor allem die viel beklagten bürokratischen Hürden in Deutschland. Diesen zum Trotz ist zuletzt das Interesse an Unternehmensgründungen wieder gestiegen, mehr Menschen wollen das Risiko der Selbstständigkeit eingehen. Mit dazu beigetragen hat wohl ausgerechnet die Krise der heimischen Industrie. Wie passt das zusammen?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.