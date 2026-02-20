Arbeit Kreis Esslingen: „Mein eigenes Ding“ – Motiviert die Wirtschaftskrise zur Gründung?

1 Elena Pohl (rechts im linken Bild) ist mehrere Monate nach Eröffnung eines Baby-Second-Hand-Ladens in Deizisau mit ihrer Geschäftspartnerin Carina Roller zufrieden. Foto: Sebastian Xanke/Imago

Wieder mehr Menschen gründen ihr eigenes Unternehmen – auch im Kreis Esslingen. Motor ist die Krise in der Industrie. Wie erfolgsversprechend ist ein solcher Wechsel?











Das Thema ist trocken: Es geht um Steuern, Buchführung, Formulare fürs Finanzamt, E-Rechnungen. Dennoch sind die Plätze gut belegt beim „Founder’s Hub“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Esslingen. „Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen, war krass“, erinnert sich Elena Pohl an die herausfordernden Seiten ihrer Gründung vor wenigen Monaten – die betreffen vor allem die viel beklagten bürokratischen Hürden in Deutschland. Diesen zum Trotz ist zuletzt das Interesse an Unternehmensgründungen wieder gestiegen, mehr Menschen wollen das Risiko der Selbstständigkeit eingehen. Mit dazu beigetragen hat wohl ausgerechnet die Krise der heimischen Industrie. Wie passt das zusammen?