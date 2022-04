Kreis Esslingen testet Nahverkehrsangebot Wernauer können Busfahrt per App bestellen

Der Landkreis Esslingen will mit einem neuen Nahverkehrsangebot zu den Vorreitern im VVS-Gebiet gehören: Ab 1. Juli soll in Wernau ein sogenanntes Ridepooling-Konzept umgesetzt werden. Das Fahrzeug ersetzt in den Abendstunden das bisherige Anrufsammeltaxi.