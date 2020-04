1 Die neuen Familienpaten Foto: oh Quelle: Unbekannt

Montagmorgen, 8 Uhr in der Kita Waldwichtel. Ein freundlich blickender Herr steht vollbeladen mit zwei Kisten vor der Tür der Kindertagesstätte. Alle Kinder wissen, wer das ist: Es ist der Herr, der jede Woche zwei prallvolle Kisten mit knackfrischem Obst und Gemüse bringt. Die Freude ist groß, denn alle wissen: jetzt gibt’s gleich wieder eine große Portion Obst für alle. Sobald die Kisten geliefert sind, werden diese auch gleich genau in Augenschein genommen. Was erwartet uns diese Woche Aufregendes? Haarige Kartoffeln? Nein, Kiwis! Eine Stachelpalme zum Essen? Nein, eine Ananas!

Die Kinder sind bei jeder neuen Lieferung aufgeregt und gespannt zu erfahren, was man wohl Leckeres aus den Zutaten machen kann. Denn sie essen das Obst und Gemüse nicht nur frisch. Nein, auch beim Koch-Tag landet so manches Gemüse unter dem Messer der Kinder und wird zu einem leckeren Salat, Auflauf oder zu einer Gemüsebeilage. Das Obst wird aufgepeppt und zu einem fantasievollen Nachtisch verarbeitet. Aber zunächst heißt es: Obst waschen, Messer und Bretter raus, Obst kleinschnippeln und genießen. Und zwar regelmäßig sowohl morgens zum Frühstück als auch nachmittags nach dem Mittagsschlaf oder der Ruhephase. Durch die Teilnahme an diesem Programm ist sichergestellt, dass jedes Kita-Kind zusätzlich zum gesunden Mittagessen regelmäßig noch mindestens zwei weitere Obst- und Gemüseportionen pro Tag zu sich nimmt und so groß und stark werden und gesund bleiben kann.

Ermöglicht wird dies durch das EU-Schulobst- und -Gemüseprogramm „Schulfrucht Baden-Württemberg“, an dem die Kita Waldwichtel seit Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 teilnimmt. Ziel dieses Projektes ist es, die gesunde Ernährung von Kindern zu unterstützen und ihnen Appetit und Lust auf Obst und Gemüse zu machen. „Durch die Vielfalt an Obst und Gemüse, die uns jede Woche frisch geliefert wird, lernen die Kinder, dass Obst und Gemüse nicht nur gesund sind, sondern auch lecker schmecken“, sagt Elternbeiratsvorsitzende Sandra Barisch. Die Kosten werden komplett von den Initiatoren des Projektes übernommen.