Um die sechs Euro kostet eine Einweg-E-Zigarette. Bei Schülerinnen und Schülern wird das Produkt offenbar immer beliebter. Landtagspräsidentin Muhterem Aras beklagt „eine Epidemie auf den Schulhöfen.“















Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras dringt auf ein schnelles Aus von Einweg-E-Zigaretten, auch Einweg-Vapes genannt. In einem Brief an die Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Ekin Deligöz (Grüne), forderte sie jetzt: „Einweg-E-Zigaretten sollten so schnell wie möglich vom Markt kommen.“ Bereits im Januar hatte Baden-Württembergs Gesundheits- und Sozialminister Manne Lucha (ebenfalls Grüne) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ein Verbot dieser Zigaretten gefordert.