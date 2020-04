1 Die Besucher aus Hegensberg-Liebersbronn erfreuen sich am Ausblick beim Uhrturm in der österreichischen Stadt Graz. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Das 30-jährige Bestehen der Apfelstraße in der Steiermark und die Kulturhauptstadt Graz mit dem mittelalterlichen Stadtkern, der Weltkulturerbe ist, waren für den OGV Hegensberg-Liebersbronn Grund genug, einen viertägigen Ausflug in diese Region zu unternehmen. Bei schönem Frühlingswetter konnten die Reiseteilnehmer die hüglige Landschaft südlich der Alpen mit ihren blühenden Obstplantagen genießen. Zudem gewannen sie bei einem Bauern einen Einblick in die professionelle Obsterzeugung und in die Herstellung von Obstbränden. Bei einer Obst-, Schnaps-, und Likörverkostung wurde über Qualität und Vermarktung informiert, zudem waren die Absatzprobleme wegen des Russlandembargos und der polnischen Konkurrenz Thema. Viele Betriebe stünden heute vor dem wirtschaftlichen Ruin, hieß es.

Das Hotel in St. Ruprecht an der Raab war ein idealer Ausgangspunkt für Landausflüge und eine Besichtigung von Graz. Unterwegs in die Stadt konnte eine Kürbiskernölmühle besichtigt werden. Interessant waren dabei die Kernwasch- und die Trockenanlage sowie die Mühle, der Röstkessel und die Ölpresse. Die Besichtigung schloss mit einer Ölverkostung.

In Graz brachte die Schlossbergbahn die Reisegruppe bequem auf das 109 Meter über der Altstadt liegende Felsplateau. Von den Aussichtspunkten am Uhrturm, dem Wahrzeichen der Stadt, hat man einen herrlichen Blick auf die Berge im Norden, das Grazer Becken im Süden und die Altstadt mit ihren ziegelroten Dächern. Bei einem Bummel durch die Altstadt mit ihren schmalen Gassen, prachtvollen Palästen und Kirchen sowie den versteckten Innenhöfen entdeckten die Besucher eine sehr lebendige und liebenswerte Stadt. Mit vielen Eindrücken kam die Gruppe wieder in Hegensberg-Liebersbronn an.