Stundenlohn von 22 Euro in Altenpflege

1 Ab September soll es Tariflöhne in der Altenpflege geben. Foto: imago //Ralph Lueger

Bei tariflich bezahlten Pflegekräften in Baden-Württemberg werden im Durchschnitt Löhne von 20,55 Euro bezahlt, sagt die AOK. Das Lohnniveau sei höher als anderswo.















Link kopiert

Stuttgart - Bundesweit haben dieser Tage die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) in einer Abfrage ermittelt, wie es um die tarifliche Zahlung in der Altenpflege steht. Der Hintergrund ist eine gesetzliche Regelung, wonach Pflegekassen ab 1. September nur noch Versorgungsverträge mit Einrichtungen abschließen dürfen, die nach Tarif zahlen. Angefragt von der AOK Baden-Württemberg meldeten sich von 4000 Pflegeeinrichtungen 1446 Heime und ambulanten Dienste mit der Botschaft, dass sie nach Tarifverträgen zahlten – also mehr als ein Drittel aller Einrichtungen.