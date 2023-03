Rock, Pop, Techno, Hip-Hop, Klassik oder Jazz? Egal – bewerbt Euch und werdet Schulband des Jahres 2023!

In diesem Jahr wird die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 175 Jahre und der Landkreis Esslingen 50 Jahre alt. Das feiern wir mit den Bürgerinnen und Bürgern und einem ganz besonderen Wettbewerb: Die Schulen im Landkreis Esslingen mit einer eigenen Schulband können sich mit anderen Gruppen im Rahmen eines „Battle of Bands“ messen.

















Wie können die Schulen bzw. die Schulbands teilnehmen?

Im Zeitraum vom 1. März bis 30. April 2023 reichen interessierte Bands ein Handy-Musikvideo ein (ein Musiktitel – maximal zwei Minuten). Für das Engagement erhält jede teilnehmende Band einen Einkaufsgutschein vom Musikhaus Thomann im Wert von 250 Euro.

Unsere Fachjury, der unter anderem Prof. Fola Dada, bekannt als Vocal Coach der Castingshows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Supertalent“, angehört, entscheidet im Mai 2023 über die Top-10 aus den Einreichungen.

Am 15. September 2023 ist es dann soweit: Die 10 ausgewählten Gruppen treten in einem großen Live-Battle vor Publikum gegeneinander an.

Was gibt es zu gewinnen? Die Fachjury kürt die beste Band des Wettbewerbs:

1. Preis: Gesamtwert 17.500 Euro (zwei Studiotage und die Aufnahme eines Musikvideos inklusive Beratung im Wert von 7.500 Euro und 10.000 Euro zur freien Verfügung). Zusätzlich tritt die Band, die den ersten Platz belegt, im Rahmen der Veranstaltung „Kino auf der Burg“ im

Jahr 2024 auf.

2. Preis: Gesamtwert 10.000 Euro (ein Studiotag und die Aufnahme eines Musikvideos inklusive Beratung im Wert von 5.000 Euro und 5.000 Euro zur freien Verfügung).

3. Preis: Gesamtwert 5.000 Euro (ein Studiotag inklusive Beratung im Wert von 2.500 Euro und 2.500 Euro zur freien Verfügung)

4. – 10. Preis: Gesamtwert je 2.500 Euro (400 Euro Beratung und 2.100 Euro zur freien Verfügung).

Und das ist nicht alles! Im Rahmen des Live-Battle findet ein Publikumsvoting statt. Die Band, die vom Publikum auf

Platz 1 gevotet wird, kann als Vorband mit der Band von Pascal Blenke (www.pascal-blenke.de) auftreten. Der Singer-/Songwriter aus Stuttgart unterstützt den Wettbewerb.

Wollt Ihr das Jubiläum mit uns rocken? Dann reicht uns Euer Musikvideo ein.

Seit dem 1. März 2023 ist die Bewerbung unter www.ksk-es.de/schulbands möglich.

Für Fragen steht Euch Marcus Wittkamp unter

Telefon 0711 398-44307 oder per E-Mail unter

marcus.wittkamp@ksk-es.de gerne zur Verfügung.