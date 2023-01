Jasper Caven gehört zu den bekanntesten Gurus in der Fitness- und Food-Branche. Als Ernährungscoach landete er mit seinem Buch „Hungertstoffwechsel – raus aus der Abnehmfalle“ einen echten Verkaufsschlager. Über 1 Millionen verkaufte Werke und eine der beliebtesten Superfood-Kapseln machten den studierten Coach bereits in der Vergangenheit so erfolgreich.















Neben der sogenannten Stoffwechsel-Formel ordnet sich nun ein neues Produkt in die Reihe ein: Der Caven Morgen-Komplex. Hierbei handelt es sich um ein Pulver, welches für einen energiereichen Start in den Tag sorgen soll. Einfach in den Kaffee, den Cappuccino oder ein anderes Heißgetränk Ihrer Wahl gerührt und schon entfalten Chlorogensäure, Grüntee-Extrakt & Co. ihre Wirkung.

Wann und wie das neue Produkt von Jasper Caven eingenommen wird, welche Inhaltsstoffe sich hinter dem Caven Morgen-Komplex verbergen und ob ihre Wirkung wirklich hält, was sie verspricht, verraten wir Ihnen in unserem ausführlichen Produktcheck. Hier können Sie das neue Superfood von Jasper Caven selbst ausprobieren.

Jasper Caven: Von der Stoffwechsel-Formel zum neuen Caven Morgen-Komplex

Bevor wir dem Morgen-Komplex von Jasper Caven Aufmerksamkeit schenken, möchten wir noch einmal auf die Vergangenheit des Ernährungsberaters zurückblicken und erläutern, wofür der Influencer und Coach eigentlich steht. Kurz zusammengefasst lassen sich Caven und seine Produkte in einem Wort zusammenfassen: Es geht um einen gesunden „Stoffwechsel“.

In seinem Buch klärt er näher über die Gefahren des Hungerstoffwechsels auf und warum klassische Diäten häufig nicht ihre vermeintlichen Erfolge, sondern auf Dauer lediglich einen Jo-Jo-Effekt mit sich bringen. Grund hierfür sei ein Stoffwechsel, der durch eine zu geringe Nahrungszufuhr nahezu zum Erliegen komme; der sogenannte Hungerstoffwechsel, der in der Wissenschaft auch als adaptive Thermogenese bezeichnet wird.

Mit den Kapseln seiner Stoffwechsel-Formel will Caven genau den gegenteiligen Effekt einer Diät erzielen und dem Stoffwechsel einen echten Boost verleihen. In Kombination mit einem gesunden Lebensstil soll die Stoffwechsel-Formel so nicht nur kurz-, sondern vor allem langfristig zum Abnehmen und Wohlfühlen beitragen. Hierfür seien unter anderem Grüntee-Exrakt und Cholin verantwortlich – natürliche Inhaltsstoffe, die auch im neuen Caven Morgen-Komplex zu finden sind.

Mit mehr Energie in den Tag: Das verspricht Cavens neues Superfood-Produkt

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei Jasper Cavens neuem Produkt um ein Nahrungsergänzungsmittel, das zu einem besseren Start in den Tag beitragen soll. Zu welcher Tageszeit der Caven Morgen-Komplex eingenommen wird, sei dabei jedoch weniger entscheidend als die Art der Einnahme; so kann das Pulver einfach in Ihren Cappuccino, den morgendlichen Milchkaffee, in klassischen schwarzen Filterkaffee und in sämtliche Kaffee-Kreationen gemischt werden, um diesen einen gesundheitlichen Mehrwert zu verleihen.

Doch was ist dieser Mehrwert, den der Caven Morgen-Komplex verspricht? Wie fast alle Nahrungsergänzungs- und Lebensmittel von Jasper Caven geht es auch bei seinem neuen Produkt um die Verbesserung des Stoffwechsels. Durch eine komplexe Zusammenstellung vollkommen natürlicher Inhaltsstoffe sollen der Fettabbau und sämtliche Verarbeitungsprozesse im Körper angekurbelt werden. Wir möchten die einzelnen Komponenten und ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften nun einmal näher unter die Lupe nehmen.

Grüner Kaffeebohnen Extrakt: Chlorogensäure hilft beim Fettabbau

Der neue Caven Morgen-Komplex steht und fällt mit einem Inhaltsstoff: Der Chlorogensäure. Dieses Polyphenol wird aus grünen Kaffeebohnen extrahiert und verspricht viele positive Effekte für die Gesundheit und die Gewichtsabnahme. Geschmacklich erinnern die Bohnen zwar nicht an „echten“ Kaffee, sondern eher an grünen Tee – im Caven Morgen-Komplex werden die Bitterstoffe sämtlicher Bestandteile jedoch durch Erythrit ausgeglichen. Somit ist das Pulver, welches Sie hier kaufen können, vollkommen geschmacksneutral. Der einmalige Geschmack Ihres Kaffees bleibt unverändert.

Die ungerösteten grünen Bohnen werden als Nahrungsergänzungsmittel immer beliebter, da sie unter allen Lebensmitteln den höchsten Gehalt an Chlorogensäure aufweisen. Diese hemmt die Aufnahme von Glucose und sorgt somit für einen konstant niedrigen Blutzuckerspiegel, was wiederum die Neubildung von Fettzellen beeinträchtigt. In Tierversuchen wurde sogar ein antidiabetischer Effekt sowie viele weitere positive Eigenschaften der Chlorogensäure festgestellt. So ist sie nicht nur bei der Gewichtsabnahme, sondern auch als Antioxidans sowie zur Behandlung entzündlicher Prozesse ein vielversprechender Pflanzenstoff.

Bitterstoffe im Grüntee Extrakt unterstützen das Immunsystem

Ein weiterer natürlicher Bestandteil im Caven Morgen-Komplex ist der Grüntee Extrakt, welcher bereits in der Stoffwechsel-Formel von Jasper Caven zu finden ist. Der große Anteil an wertvollen EGCG Bitterstoffen ist dabei eine echte Wunderwaffe der Natur, die insbesondere zur Stärkung des Immunsystems beiträgt. Studien zeigten zudem, dass EGCG in der Lage sei, neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer und Multipler Sklerose unterstützend entgegenzuwirken und ihnen vorzubeugen. Genau wie die Chlorogensäure sorge auch der Grüntee Extrakt für einen deutlich niedrigeren Insulinspiegel, was den Fettabbau positiv beeinflussen kann.

Ein Bestandteil, viele Vorteile: Cholin für Gehirn, Herz & Leber

Ebenfalls bereits in der Stoffwechsel-Formel zu finden ist Cholin. Dieser Nährstoff ist für die Bildung von Neurotransmittern und Zellmembranen verantwortlich – und somit auch maßgeblich an einem gesunden Stoffwechsel beteiligt. Zwar produziert der menschliche Körper diese Ammoniumverbindung auch selbst, jedoch lediglich in sehr geringen Mengen. Viele Menschen leiden daher unter einem Mangel an Cholin, welcher sich neben einem langsamen Stoffwechsel auch durch die Entwicklung einer Fettleber oder durch Muskelschäden zeigen kann. Die Aufnahme dieses Nährstoffs ist daher nur zu empfehlen – auch für die Gesunderhaltung von Herz und Hirn.

Vitamin D, B6 & K gleichen häufige Mängel aus

Dass die Aufnahme von Vitaminen wichtig ist, ist hinlänglich bekannt. Aber was hat es insbesondere mit Vitamin D, Vitamin B6 und Vitamin K auf sich? All diese 3 Vitamine sind im Caven Morgen-Komplex enthalten, um Ihrem morgendlichen Kaffee einen gesunden Boost zu verleihen. Da die Aufnahme von Vitamin D durch Tageslicht und Sonne begünstigt wird, ist ein Mangel vor allem in nördlichen Ländern nahezu unvermeidbar. Trotzdem ist das Vitamin sehr wichtig für den Erhalt von Muskeln, Knochen und gesunden Zähnen; zusammen mit dem enthaltenen Vitamin K sorgt es im Caven Morgen-Komplex für einen besseren Calciumtransport im Körper. Für einen gesunden Fettstoffwechsel kommt außerdem Vitamin B6 hinzu; weitere Vorteile dieses Bestandteils können Sie auf der Produktseite vom Caven Morgen-Komplex nachlesen.

Hält der Caven Morgen-Komplex, was er verspricht?

Der Caven Morgen-Komplex verfügt über eine Reihe wertvoller natürlicher Inhaltsstoffe, die ohne Supplementierung häufig in zu geringen Mengen in unserem Blut enthalten sind. Auch wenn Mangelerscheinungen oft nicht erkannt oder richtig gedeutet werden, so zeigen Erfahrungsberichte zum Caven Morgen-Komplex eine klare Tendenz. Nicht nur der Fettstoffwechsel, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden hätte sich durch die Einnahme des Pulvers in vielen Fällen deutlich verbessert; Konsumenten fühlten sich wacher und generell wohler in ihrem Körper – sogar Schmerzen seien in vielen Fällen zurückgegangen.

Ob und wobei der Caven Morgen-Komplex hilft, ist aufgrund der rein pflanzlichen Bestandteile bei jeder Person unterschiedlich – einen Versuch ist es aber auf jeden Fall wert. Die Einnahme des geschmacksneutralen Pulvers könnte dabei nicht einfacher sein. Möchten auch Sie Ihrem morgendlichen Kaffee einen gesundheitlichen Mehrwert verleihen, dann kommen Sie hier zum Caven Morgen-Komplex.

