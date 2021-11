Vollbärte sind aktuell total in Mode. Doch nicht jeder ist von Natur aus mit einem üppigen und dichten Bartwuchs gesegnet. Hier erfahren Sie, wann eine Barttransplantation sinnvoll ist und wie diese funktioniert.















Vollbärte sind aktuell total in Mode. Doch nicht jeder ist von Natur aus mit einem üppigen und dichten Bartwuchs gesegnet. Bei einigen ist der Wunsch nach einem vollen Bart jedoch groß, denn dieser verleiht dem Gesicht nicht nur eine Kontur, sondern dient oftmals auch dazu, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen.

Nicht verwunderlich ist es daher, dass es für viele sehr belastend ist, wenn sich im Bart kahle Stellen abzeichnen oder nach und nach immer mehr Barthaare ausfallen. Im Folgenden erfahren Sie, wann eine Barttransplantation sinnvoll ist, wie diese funktioniert und weshalb Sie eine Barthaartransplantation in der Türkei in Betracht ziehen sollten.

Was sind die Gründe für eine Barttransplantation?

Der Hauptgrund, der für eine Barthaartransplantation spricht ist, dass Sie mit Ihrem natürlichen Bartwuchs nicht zufrieden sind. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Ihr Bart nur ungleichmäßig oder nicht besonders dicht wächst. Einige Personen leiden zudem unter einem Testosteronmangel, wodurch der Bartwuchs deutlich gehemmt wird. Aber auch Haarverlust am Bart tritt immer wieder auf.

Der Haarschwund äußert sich dann durch einzelne oder mehrere kreisrunde kahle Stellen. Mediziner gehen davon aus, dass dieser Form des Haarausfalls, die als Alopecia Barbae bezeichnet wird, eine Autoimmunerkrankung zugrunde liegt. Hiervon Betroffene leiden meist sehr, da die Kahlstellen auch für Außenstehende deutlich zu sehen sind.

Die Folgen können ein vermindertes Selbstbewusstsein und eine geringere Lebensqualität sein. Nicht selten, vermeiden Betroffene zunehmend soziale Kontakte und gehen nur noch ungern in die Öffentlichkeit. Denn ein Bart wird von vielen auch als Symbol der Männlichkeit und Stärke angesehen.

Wenn Sie mit Ihrem Bartwuchs unzufrieden sind und etwas dagegen unternehmen möchten, stellt die Barttransplantation die einzige dauerhafte Lösung dar. Für viele ist die Entscheidung zu diesem Schritt verbunden mit neuem Selbstbewusstsein und einem völlig neuen Lebensgefühl, sodass sie wieder unbeschwert am Leben teilnehmen können.

Wie funktioniert eine Barthaartransplantation?

Bevor die eigentliche Transplantation durchgeführt wird, findet ein ausführliches Beratungsgespräch sowie eine genaue Haaranalyse statt. In dem Gespräch mit den Experten können Sie alle Fragen stellen, die Ihnen zu dem Thema auf dem Herzen liegen. Bei der genauen Analyse Ihrer Barthaare ist es den Spezialisten möglich, den Zustand Ihres Haarverlusts festzustellen und darüber hinaus zu bestimmen, wie viele Haarfollikel bei Ihnen verpflanzt werden müssen.

Es gibt unterschiedliche Techniken und Methoden, um eine Transplantation im Bartbereich durchzuführen. Vor der Verpflanzung erhalten Sie jedoch grundsätzlich eine lokale Anästhesie. Anschließend werden Ihnen dann die Haarfollikel, die benötigt werden, aus dem Spenderbereich entnommen. Dieser Spenderbereich befindet sich im Bereich Ihres Hinterkopfes, da hier die meisten Follikel vorhanden sind.

Nach der Entnahme müssen die sogenannten Grafts noch im Labor auf die Verpflanzung vorbereitet werden. Danach sind sie schließlich bereit, um in Ihrem Gesicht eingepflanzt zu werden. Hierzu wird ein kleiner Kanal in der Haut geöffnet, in welchen dann das jeweilige Graft eingesetzt wird. Nachdem alle Haarfollikel eingesetzt wurden, ist die Transplantation abgeschlossen.

Wie viel kostet eine Barttransplantation in der Türkei?

Eine Barthaartransplantation in der Türkei ist wesentlich günstiger als in Deutschland. Dies liegt daran, dass die Lebenserhaltungskosten wie beispielsweise Personalkosten, Lebensmittel oder Miete wesentlich geringer sind. Der günstigere Preis hat demnach nichts mit einer schlechteren Qualität zu tun. Die genauen Kosten, lassen sich jedoch nicht im Vorfeld bestimmt. Denn entscheidend hierfür ist insbesondere, wie viele Haarfollikel bei Ihrer Transplantation verpflanzt werden müssen.

Zudem gibt es natürlich auch Abweichungen, je nachdem für welchen Anbieter und welche Methode Sie sich entscheiden. Grundsätzlich liegen die Preise pro Graft in der Türkei bei durchschnittlich 1,89 Euro - in Deutschland beträgt der durchschnittliche Preis hingegen 3,29 Euro. Bei der ausführlichen Haaranalyse im Vorfeld der Haartransplantation, können die Experten bereits feststellen, wie viel Grafts Sie benötigen. Sie erhalten hierdurch einen Eindruck davon, welche Kosten am Ende auf Sie zukommen werden.

Warum ist eine Barttransplantation in der Türkei sinnvoll?

Natürlich spielt der deutlich geringere Preis eine wesentliche Rolle dabei, sich für eine Barthaartransplantation in diesem Land zu entscheiden. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Faktoren, die dafürsprechen.

Denn insbesondere in Istanbul gibt es zahlreiche Experten und Kliniken, die sich auf die Haartransplantation spezialisiert haben. Die Kliniken sind mit modernsten Geräten und Instrumenten ausgestattet und wenden die neusten Techniken im Bereich der Barttransplantation an. Dr. Balwi von Elithair ist beispielsweise eine Koryphäe auf diesem Gebiet und selbst in der Forschung tätig, um die Transplantation immer weiter zu optimieren.

Damit es nicht zu sprachlichen Barrieren kommt, stellen viele Anbieter auch Dolmetscher zur Verfügung, die die Kommunikation wesentlich erleichtern. In den meisten Fällen gibt es zudem komfortable All-Inclusive-Pakete. In diesen sind häufig bereits der Transfer von und zum Flughafen, der Aufenthalt in einem Hotel sowie alle nötigen Medikamente für die Nachsorge enthalten. Dieses Rundum-sorglos-Paket in Istanbul spricht dafür, sich für eine Transplantation in dieser Stadt zu entscheiden.

Wie lange dauert die Heilung nach einer Barthaartransplantation?

Bis das endgültige Ergebnis einer Haartransplantation am Bart für Sie sichtbar ist, vergehen rund sechs bis zwölf Monate. In dieser Zeit müssen die frisch verpflanzten Haarfollikel anwachsen und neues Wachstum produzieren. Diese Heilungsphase ist sehr entscheidend dafür, wie das spätere Ergebnis letztendlich aussieht. So gilt es insbesondere in den ersten Tagen nach dem Eingriff einige Dinge zu beachten.

Um den Heilungsprozess nicht zu gefährden, sollten Sie beispielsweise in den ersten Tagen auf Sport und andere körperliche Aktivitäten verzichten. Sie sind jedoch direkt nach der Verpflanzung wieder gesellschaftsfähig, da Sie lediglich eine örtliche Betäubung erhalten. Nach der Transplantation werden Sie umfangreich von Ihrem Anbieter darüber aufgeklärt, was Sie beachten müssen. Wenn Sie sich an diese Vorgaben halten, können Sie sich schon bald über ein volles und gesundes Bartwachstum freuen.